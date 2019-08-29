Андрей Разин вступился за Филиппа Киркорова после скандала на «Новой волне»
После скандала, который разразился на фестивале «Новая Волна», российский продюсер Андрей Разин решил вступиться за Филиппа Киркорова. Основатель группы «Ласковый май» призвал поддержать короля российской поп-сцены.
По словам Разина, он считает ситуацию, которую устроили «случайные люди» в отношении Филиппа Киркорова, провокацией. «Люди, которые непонятно как попали в концертный зал и тайно сняли видео. Я в таких случаях сам стараюсь не пропускать посторонних в зал, где идут репетиции», - объяснил продюсер.
Андрей Разин также попросил общественность не воспринимать сказанные Киркоровым слова слишком близко к сердцу, поскольку певец является творческой личностью, а потому иногда может резко реагировать на сторонние замечания или попытки его подгонять, сообщает издание Argumenti.ru.
«Я полностью на стороне Киркорова и считаю, что СМИ несправедливо раздувают скандал, поэтому хочу попросить всех поддержать артиста и попытаться не обращать никакого внимания на всю эту гадость», - подытожил Разин.
По словам Разина, он считает ситуацию, которую устроили «случайные люди» в отношении Филиппа Киркорова, провокацией. «Люди, которые непонятно как попали в концертный зал и тайно сняли видео. Я в таких случаях сам стараюсь не пропускать посторонних в зал, где идут репетиции», - объяснил продюсер.
Андрей Разин также попросил общественность не воспринимать сказанные Киркоровым слова слишком близко к сердцу, поскольку певец является творческой личностью, а потому иногда может резко реагировать на сторонние замечания или попытки его подгонять, сообщает издание Argumenti.ru.
«Я полностью на стороне Киркорова и считаю, что СМИ несправедливо раздувают скандал, поэтому хочу попросить всех поддержать артиста и попытаться не обращать никакого внимания на всю эту гадость», - подытожил Разин.