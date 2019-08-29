Врач-диетолог рассказала о вредном влиянии колбас и сосисок на здоровье детей





Многие родители ошибаются, когда дают своему ребенку мясные блюда 3 раза в день, так как это приводит к проблемам со здоровьем. В связи с переизбытком белка повышается вероятность аллергических реакций и нервной возбудимости. Большое количество сосисок в рационе приведет к дисфункции почек.Во время завтрака, обеда или ужина лучше не употреблять воду или другие напитки, ведь это снизит аппетит и приведет к замедлению процесса пищеварения. Детям младшего школьного возраста следует чаще употреблять продукты, насыщенные растительными жирами, подытожила Брежнева.