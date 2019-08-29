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Эксперт считает, что россиян не переведут на 12-часовую рабочую неделю

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма предрекает миру скорый переход на 12-часовую рабочую неделю. Однако эксперт Людмила Иванова-Швец высказала уверенность в том, что, невзирая на довольно высокие темпы развития современных технологий, россиянам в ближайшем будущем ожидать 12-часовой рабочей недели не стоит.
Эксперт считает, что россиян не переведут на 12-часовую рабочую неделю

По словам специалиста, в России технологии пока еще не доведены до того уровня, при котором можно будет идти на такие шаги, как сокращение трудового графика. Кроме того, она подчеркнула, что и само российское общество пока еще не готово к подобным переменам в жизни, передает издание Argumenti.ru.

«Развитие технологий подразумевает, что в мире будет становиться все меньше ручного труда, а автоматизированного и роботизированного труда будет становиться все больше. Как бы там ни было, но пока еще никто не готов к тому, чтобы сокращать рабочую неделю до 12 часов. Это обусловлено тем, что технологии искусственного интеллекта на сегодняшний день еще так сильно развиты, а значит общество к переходу на подобный режим труда в наше время не готово», - подытожила эксперт.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:14

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