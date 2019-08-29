Историк моды Александр Васильев оценил наряды актрисы Екатерины Вилковой

По словам известного телеведущего и эксперта в области моды, актриса Екатерина Вилкова обладает довольно яркой индивидуальностью и лучше всего выглядит именно в вечерних платьях. Нашел Васильев в гардеробе артистки и вещь, которую он советовал бы ей больше не надевать. Речь идет о коротких шортах. Эксперт утверждает, что особенности ног актрисы таковы, что она намного выгоднее будет смотреться в брюках длиной до щиколоток. Досталось немного критики Вилковой и за леопардовый костюм. Васильев признает, что этот наряд можно назвать весьма актуальным и модным, однако 35-летней актрисе он просто не идет.Зато, что действительно пришлось к лицу Екатерине Вилковой, по мнению опытного стилиста, так это длинное кружевное белое платье, которое ассоциируется у эксперта с замечательной сказкой «Морозко». Не вызывает нареканий у Александра Васильева и броский змеиный комбинезон актрисы, поскольку с его помощью она сумела довольно выгодно подчеркнуть свою талию.