Роза Сябитова посоветовала неверным женам помалкивать о своих изменах

На страничке Розы Сябитовой в Instagram появилась публикация, в которой знаменитость делится с подписчиками историей одной из героинь популярного телешоу «Давай поженимся», ведущей которого является 57-летняя артистка. По словам Сябитовой, женщина изменила мужу и просит у телезвезды совета в том, признаваться ли в неверности или промолчать.Телесваха со всей уверенностью заявила, что семья нужна людям для того, чтобы у них была возможность совершать ошибки, но еще больше – чтобы получать за это прощение. Телеведущая также похвалила мужчин, способных простить своих женщин за измену, а потому призвала женщин искать именно таких мужей. Но в действительности, отметила знаменитость, признаваться в изменах она бы не советовала., - подытожила она.