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Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев назвал певицу Ани Лорак женщиной недалекого ума

Один из самых эпатажных выпускников скандально известного телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев предположил, что у известнейшей украинской и российской исполнительницы Ани Лорак в действительности отсутствует масштаб личности.

Не секрет, что новые отношения Ани Лорак после разрыва с турецким предпринимателем довольно часто обсуждают в СМИ. Артистка и музыкант Егор Глебов, судя по всему, счастливы, однако кое-кто из представителей российского шоу-бизнеса сильно сомневается в том, что этот роман настоящий.

Правда, только Рустам Солнцев на сегодняшний день пошел дальше своих коллег. Звезда «Дома-2» убежден, что тропа певицы – не неопытные юнцы, а вполне зрелые и богатые «папики».

По мнению Солнцева, Глебову нужны те административные возможности, которые есть у Лорак, а Ани - зрелый мужчина, который не будет засматриваться на других женщин. В то время, познакомившись с Егором, артистка видоизменила форму носа, увеличила губы, а также сделала себе выразительней скулы.
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев назвал певицу Ани Лорак женщиной недалекого ума

Солнцев даже порекомендовал Лорак не повторять ошибок Николая Баскова, который из-за многочисленных процедур стал напоминать ему героя из сказок. Хотя экс-участник «Дома-2» уверен, что исполнительница решилась на пластические операции неспроста, а из-за своих повседневных проблем.

«Я, кстати, думаю, что она вообще не очень далекого ума девчонка, судя по тем событиям, которые с ней в жизни происходили», - подчеркнул Рустам.

В довершение всего Солнцев заявил, что масштаб личности Ани очень странный, сообщает «Собеседник».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:06

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