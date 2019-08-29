"Ни на кого не надеяться": Сергей Лазарев рассказал о шоу-бизнесе

Сергей Лазарев припомнил о начале своего творческого пути. Известно, что его первые попытки пробиться в мир шоу-бизнеса были сделаны в детском ансамбле "Непоседы". Вместе с коллективом знаменитость принимал участие в различных музыкальных фестивалях и концертах. Участницей вышеупомянутого коллектива была и племянница Лазарева Алина, которая собственными усилиями пыталась попасть в музыкальную группу без помощи именитого дяди. Певец не имеет намерений принимать участие в формировании карьеры Алины, так как считает, что она должна строить свой путь самостоятельно.Творческий путь Сергея Лазарева в шоу-бизнес был проложен им своими силами. Артист давно понял, что надеяться на кого-либо нельзя, кроме себя самого. Ещё тогда он начал упорно трудиться, чтобы быть успешным в будущем, и продолжает работу до сих пор. К концу осени знаменитость продемонстрирует новую шоу-программу, которой надеется удивить публику.