Диетологи назвали продукты для сохранения женской молодости и красоты





Специалисты утверждают, что мужчины и женщины вполне могут питаться одной и той же едой. Однако речь в этом случае идет в большей степени о балансе и объеме питательных веществ, которые содержатся в продуктах. Наибольшее внимание диетологи предлагают обращать на сигналы собственного организма, в том числе чувство голода и потребности в определенных продуктах.А вот в случае с женщинами эксперты советуют тщательно контролировать питательный рацион и позаботиться о том, чтобы в нем обязательно присутствовали орехи, корнеплоды, сыр, крупы, бобовые, растительные нерафинированные масла, а также свежие ягоды с фруктами. Эти продукты, по утверждению диетологов, содержат в себе большое количество полезных веществ и микроэлементов, улучшающих состояние ногтей, волос и кожных покровов. Не менее важным называют и пищевое разнообразие. В данном случае речь идет о том, чтобы в течение недели в организм попадало не менее трех десятков различных продуктов.