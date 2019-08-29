Названы характеристики бюджетного смартфона Moto G8 Play





Сообщается, что новый бюджетный смартфон Moto G8 Play получит дисплей с модным в последнее время соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+. О том, какой будет диагональ экрана устройства, пока ничего не известно. Есть лишь данные федеральной американской комиссии по связи, где указана диагональ самого гаджета в 6,65 дюйма, однако с учетом рамок вокруг самого дисплея можно предположить что его рабочая диагональ составит порядка 6,3-6,4 дюйма.По некоторым данным, смартфон получит одинарный модуль основной камеры, который традиционно расположится на задней панели слева вверху, здесь же должен появиться и привычным для многих пользователей сканер отпечатков пальцев. Отдельные источники также утверждают, что Moto G8 Play оснастят процессорами Helio P60/Р70, а в продаже устройство появится в двух вариантах исполнения: с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также с 4 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 64 гигабайта. Аккумуляторная батарея новой в новой модели относительно стандартная для бюджетного сегмента – 4000 мАч.