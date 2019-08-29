Илон Маск поделился планами первого орбитального полета корабля Starship
Американская компания SpaceX собирается осуществить первый тестовый орбитальный полет своего нового корабля Starship еще до конца этого года. По словам главы компании Илона Маска, ожидать этого полета следует не раньше октября.
«Планируем осуществить полет на высоту 20 000 метров уже в октябре, вскоре после этого будет также тестовый орбитальный полет», - пишет миллиардер на своей страничке в сети микроблогов Twitter.
Напомним, в минувшую среду специалисты компании провели успешные испытания прототипа Starship. Аппарат под кодовым названием Starhopper поднялся на 150-метровую высоту и успешно совершил вертикальную посадку на землю после полета, который продолжался около одной минуты.
Разработка многоразового космического корабля Starship ведется в рамках реализации программы колонизации Марса. В будущем этот аппарат планируют также использовать для осуществления других межпланетных миссий. Сам корабль при запусках в открытый космос займет место второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которую также разрабатывает компания Илона Маска.
«Планируем осуществить полет на высоту 20 000 метров уже в октябре, вскоре после этого будет также тестовый орбитальный полет», - пишет миллиардер на своей страничке в сети микроблогов Twitter.
Напомним, в минувшую среду специалисты компании провели успешные испытания прототипа Starship. Аппарат под кодовым названием Starhopper поднялся на 150-метровую высоту и успешно совершил вертикальную посадку на землю после полета, который продолжался около одной минуты.
Разработка многоразового космического корабля Starship ведется в рамках реализации программы колонизации Марса. В будущем этот аппарат планируют также использовать для осуществления других межпланетных миссий. Сам корабль при запусках в открытый космос займет место второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которую также разрабатывает компания Илона Маска.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:02