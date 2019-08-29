Илон Маск поделился планами первого орбитального полета корабля Starship





, - пишет миллиардер на своей страничке в сети микроблогов Twitter.Напомним, в минувшую среду специалисты компании провели успешные испытания прототипа Starship. Аппарат под кодовым названием Starhopper поднялся на 150-метровую высоту и успешно совершил вертикальную посадку на землю после полета, который продолжался около одной минуты.Разработка многоразового космического корабля Starship ведется в рамках реализации программы колонизации Марса. В будущем этот аппарат планируют также использовать для осуществления других межпланетных миссий. Сам корабль при запусках в открытый космос займет место второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которую также разрабатывает компания Илона Маска.