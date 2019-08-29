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Звезда «Дома-2» Мария Кохно уверена, что место Ольги Рапунцель уже давно заняла ее младшая сестра Алена Савкина

Экс-героиня «Дома-2» Мария Кохно посетила ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором «нанесла удар» по чувству собственного достоинства Ольги Рапунцель. Длинноволосая блондинка убеждена, что место любимой супруги Дмитрия Дмитренко уже давно заняла Алена Савкина.
Звезда «Дома-2» Мария Кохно уверена, что место Ольги Рапунцель уже давно заняла ее младшая сестра Алена Савкина

Всем известно, что ранее Ольга Рапунцель очень любила называть себя «брендом» телестройки «Дом-2», ведь, по ее мнению, именно она и ее муж создают проекту высокие рейтинги. И если сейчас молодая мамочка старается уйти от своего прошлого образа, то мнения относительно показателей реалити-шоу она до сих пор так и не поменяла.

Вот только бывшая пассия Дмитрия Дмитренко в очередной раз решила «спустить» Рапунцель-старшую с небес на землю. Мария Кохно пришла на очередные съемки шоу «Бородина против Бузовой», на которых «ударила» по самолюбию Ольги.

А все из-за того, что Рапунцель опять попыталась как-то нелицеприятно высказаться в адрес Кохно. В этот раз Мария не стала молчать и поспешила прикрыть Ольге рот. Более того, блондинка решила напомнить длинноволосой красавице, что она не является действующей участницей «Дома-2», поэтому жена Дмитренко не имеет никакого права как-то негативно высказываться о ней.

Также Кохно добавила, что не считает Рапунцель той самой героиней «Дома-2», которая создает проекту рейтинги, ведь ее место уже давно заняла Алена Савкина. По мнению Марии, бывшая пассия саратовского шансонье со своим новым бойфрендом 37-летним Романом Макеевым являются самыми обсуждаемыми участниками телестройки, пишет Оndom2.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:54

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