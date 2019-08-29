Звезда «Дома-2» Мария Кохно уверена, что место Ольги Рапунцель уже давно заняла ее младшая сестра Алена Савкина
Экс-героиня «Дома-2» Мария Кохно посетила ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором «нанесла удар» по чувству собственного достоинства Ольги Рапунцель. Длинноволосая блондинка убеждена, что место любимой супруги Дмитрия Дмитренко уже давно заняла Алена Савкина.
Всем известно, что ранее Ольга Рапунцель очень любила называть себя «брендом» телестройки «Дом-2», ведь, по ее мнению, именно она и ее муж создают проекту высокие рейтинги. И если сейчас молодая мамочка старается уйти от своего прошлого образа, то мнения относительно показателей реалити-шоу она до сих пор так и не поменяла.
Вот только бывшая пассия Дмитрия Дмитренко в очередной раз решила «спустить» Рапунцель-старшую с небес на землю. Мария Кохно пришла на очередные съемки шоу «Бородина против Бузовой», на которых «ударила» по самолюбию Ольги.
А все из-за того, что Рапунцель опять попыталась как-то нелицеприятно высказаться в адрес Кохно. В этот раз Мария не стала молчать и поспешила прикрыть Ольге рот. Более того, блондинка решила напомнить длинноволосой красавице, что она не является действующей участницей «Дома-2», поэтому жена Дмитренко не имеет никакого права как-то негативно высказываться о ней.
Также Кохно добавила, что не считает Рапунцель той самой героиней «Дома-2», которая создает проекту рейтинги, ведь ее место уже давно заняла Алена Савкина. По мнению Марии, бывшая пассия саратовского шансонье со своим новым бойфрендом 37-летним Романом Макеевым являются самыми обсуждаемыми участниками телестройки, пишет Оndom2.
Всем известно, что ранее Ольга Рапунцель очень любила называть себя «брендом» телестройки «Дом-2», ведь, по ее мнению, именно она и ее муж создают проекту высокие рейтинги. И если сейчас молодая мамочка старается уйти от своего прошлого образа, то мнения относительно показателей реалити-шоу она до сих пор так и не поменяла.
Вот только бывшая пассия Дмитрия Дмитренко в очередной раз решила «спустить» Рапунцель-старшую с небес на землю. Мария Кохно пришла на очередные съемки шоу «Бородина против Бузовой», на которых «ударила» по самолюбию Ольги.
А все из-за того, что Рапунцель опять попыталась как-то нелицеприятно высказаться в адрес Кохно. В этот раз Мария не стала молчать и поспешила прикрыть Ольге рот. Более того, блондинка решила напомнить длинноволосой красавице, что она не является действующей участницей «Дома-2», поэтому жена Дмитренко не имеет никакого права как-то негативно высказываться о ней.
Также Кохно добавила, что не считает Рапунцель той самой героиней «Дома-2», которая создает проекту рейтинги, ведь ее место уже давно заняла Алена Савкина. По мнению Марии, бывшая пассия саратовского шансонье со своим новым бойфрендом 37-летним Романом Макеевым являются самыми обсуждаемыми участниками телестройки, пишет Оndom2.