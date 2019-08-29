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Психологи объяснили, почему женщины считают всех мужчин «одинаковыми»

Знаменитую фразу «все мужчины одинаковые» от современных женщин можно услышать буквально повсюду. Группа ученых из Европы и США решила провести исследование, по итогам которого выяснили, почему люди, которые неоднократно вступали в романтическую связь, в конечном счете считают всех представителей противоположного пола одинаковыми.

Ученые в течение нескольких лет собирали данные о сотнях людей, многие из которых за этот период разрывали свои старые романтические отношения и даже иногда начинали новые. Периодически участникам исследования предлагалось пройти опрос, во время которого они должны были рассказать, насколько удовлетворены своей личной жизнью.

Как оказалось, чаще всего новые отношения большинства людей оказывались такими же, какими были предыдущие. Разницы не было как в первый, так и в последующие годы совместных отношений, и касалось это каждого нового партнера. Наиболее ярко эта тенденция отмечается среди людей с низким уровнем эмоциональной устойчивости. Этот факт позволил ученым вывести теорию о том, что данная особенность вынуждает многих людей повторять в отношениях с разными партнерами одни и те же ошибки, провоцируя свою «вторую половинку» на похожие реакции. В связи с этим ученые утверждают, что людям, склонным считать представителей противоположного пола «одинаковыми», чаще всего следует искать причину неудачных отношений именно в себе.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:46

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