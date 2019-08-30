Ученые утверждают, что красное вино снижает риск ожирения





Такие фрукты, как черника, ежевика, яблоки и клубника также содержат вещества полезные для похудения. Ресвератрол – это защитное фенольное соединение, которое находится в вышеперечисленных фруктах, как и в красном вине. Более того, вещество имеет свойство сжигать калории и превращать белую жировую ткань в полезную бурую жировую ткань. Умеренное употребление спиртного напитка снижает риск ожирения и лишнего веса. Для положительного эффекта достаточно будет всего пары бокалов в неделю.Без полезных бактерий, которые населяют организм человека, невозможно было бы расщеплять сложные углеводы, совершать впитывание магния и синтезировать витамин К. Это ставило бы под вопрос нормальную жизнедеятельность любого индивидуума. В красном вине присутствует большое количество полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и служат «топливом» для полезных бактерий в пищеварительной системе.