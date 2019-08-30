Ученые утверждают, что красное вино снижает риск ожирения
Специалисты выяснили, что красное вино содержит достаточное количество веществ, которые способствуют сжиганию калорий. Алкогольный напиток имеет высокое разнообразие кишечных бактерий, которые полезны для здорового организма, а любители напитка отличаются низким уровнем «плохого» холестерина.
Такие фрукты, как черника, ежевика, яблоки и клубника также содержат вещества полезные для похудения. Ресвератрол – это защитное фенольное соединение, которое находится в вышеперечисленных фруктах, как и в красном вине. Более того, вещество имеет свойство сжигать калории и превращать белую жировую ткань в полезную бурую жировую ткань. Умеренное употребление спиртного напитка снижает риск ожирения и лишнего веса. Для положительного эффекта достаточно будет всего пары бокалов в неделю.
Без полезных бактерий, которые населяют организм человека, невозможно было бы расщеплять сложные углеводы, совершать впитывание магния и синтезировать витамин К. Это ставило бы под вопрос нормальную жизнедеятельность любого индивидуума. В красном вине присутствует большое количество полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и служат «топливом» для полезных бактерий в пищеварительной системе.
Такие фрукты, как черника, ежевика, яблоки и клубника также содержат вещества полезные для похудения. Ресвератрол – это защитное фенольное соединение, которое находится в вышеперечисленных фруктах, как и в красном вине. Более того, вещество имеет свойство сжигать калории и превращать белую жировую ткань в полезную бурую жировую ткань. Умеренное употребление спиртного напитка снижает риск ожирения и лишнего веса. Для положительного эффекта достаточно будет всего пары бокалов в неделю.
Без полезных бактерий, которые населяют организм человека, невозможно было бы расщеплять сложные углеводы, совершать впитывание магния и синтезировать витамин К. Это ставило бы под вопрос нормальную жизнедеятельность любого индивидуума. В красном вине присутствует большое количество полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и служат «топливом» для полезных бактерий в пищеварительной системе.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 07:01