Пирамиды Кольского полуострова оказались старее египетских





Более того, утверждается, что они были построены представителями неизвестной науке цивилизации, которые населяли эти территории в древности. Ученым до сих пор не удается выяснить, кто именно мог стать автором этих гигантских строений. По одной из версий, Кольский полуостров мог быть колыбелью загадочной цивилизации, населяющей эти территории еще 40 000 лет тому назад.Пытаясь разобраться в этом вопросе, ученые даже проанализировали архивы Владимира Демина, побывавшего с экспедицией на Кольском полуострове более 20 лет тому назад. Сообщается также, что местные жители до сих пор отказываются показывать путь к пирамидам, все время ссылаясь на какое-то древнее проклятие. Обнаружить эти объекты удалось лишь с помощью георадара тогда же было установлено, что пирамиды возведены именно людьми. Кроме того, выяснилось, что эти объекты перестраивались трижды. Мастера таким образом пытались увеличить их высоту.