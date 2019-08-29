Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов «отомстил» Татьяне Мусульбес, рассказав все о ее изменах
Виктор Литвинов наконец-таки смог «отомстить» еще законной супруге Татьяне Мусульбес за ее недавний пост, в котором она заявила, что никогда не любила мужа и была с ним только из-за жалости. Как утверждает 29-летний молодой человек, длинноволосая красавица не единожды его предавала.
Мусульбес и Литвинов поставили точку в своих отношениях не так давно, однако девушка уже успела обзавестись новым бойфрендом. В свою очередь, Виктор не стал умышленно мстить жене, а просто занялся развитием собственного бизнеса.
Отметим, что поклонники парочки до последнего надеялись на то, что Литвинов и Мусульбес либо помирятся и вернутся на «Дом-2», либо по-тихому разведутся. Правда, ни одна из гипотез фанатов не подтвердилась. Более того, девушка во всеуслышание начала говорить о том, что на протяжении всех отношений с молодым человеком в действительности страдала.
Нужно сказать, что такого от Мусульбес не ожидал никто. Судя по всему, и Литвинов не был готов к таким откровениям еще законной жены. Накануне Виктор посетил ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором в красках рассказал, что на самом деле представляет из себя Татьяна.
Так, к примеру, Литвинов напомнил зрителям «Дома-2», что до его прихода в Периметр о Мусульбес на реалити-шоу ходила не очень хорошая слава. Вот только и в браке Татьяна не перестала «ходить налево», утверждает Виктор.
К слову, Литвинов рассказал, что после их свадьбы с Мусульбес, когда она поехала по делам в Одессу, там она развлекалась с любовником, пишет Оndom2.
Мусульбес и Литвинов поставили точку в своих отношениях не так давно, однако девушка уже успела обзавестись новым бойфрендом. В свою очередь, Виктор не стал умышленно мстить жене, а просто занялся развитием собственного бизнеса.
Отметим, что поклонники парочки до последнего надеялись на то, что Литвинов и Мусульбес либо помирятся и вернутся на «Дом-2», либо по-тихому разведутся. Правда, ни одна из гипотез фанатов не подтвердилась. Более того, девушка во всеуслышание начала говорить о том, что на протяжении всех отношений с молодым человеком в действительности страдала.
Нужно сказать, что такого от Мусульбес не ожидал никто. Судя по всему, и Литвинов не был готов к таким откровениям еще законной жены. Накануне Виктор посетил ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором в красках рассказал, что на самом деле представляет из себя Татьяна.
Так, к примеру, Литвинов напомнил зрителям «Дома-2», что до его прихода в Периметр о Мусульбес на реалити-шоу ходила не очень хорошая слава. Вот только и в браке Татьяна не перестала «ходить налево», утверждает Виктор.
К слову, Литвинов рассказал, что после их свадьбы с Мусульбес, когда она поехала по делам в Одессу, там она развлекалась с любовником, пишет Оndom2.