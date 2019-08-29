АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8…
EUR 73.66 USD 66.41
Курс валют на 29.08.2019

Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Суббренд компании Xiaomi, марка Redmi официально представила свои новые флагманы. Речь о смартфонах Redmi Note 8 и Note 8 Pro. Эксперты сразу же взялись выяснить, чем именно отличаются эти два устройства друг от друга.
Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Основная отличительная особенность обоих устройств заключается в том, что они получили 4-модульную основную камеру. Вот только у обычной версии смартфона блок из четырех объективов расположился в верхнем левом углу задней панели, а в «про» версии блок объективов камеры расположился вверху по центру, но все также размещен вертикально. Отличаются устройства и по разрешению основных камер. Если Redmi Note 8 получил 12-мегапиксельный основной модуль, то старшая версия готова похвастать основной камерой с разрешением 64 Мп. Разумеется, отличаются модели и в более глубоких характеристиках камер.

Есть у смартфонов и внешние дизайнерские отличия. К примеру, Redmi Note 8 Pro выполнен в более строгом дизайне без цветовых переливов, которые стали довольно популярными в современных смартфонах и никуда не исчезли из цветовой палитры корпусов модели Redmi Note 8. Отличаются устройства и по диагонали дисплеев. Младшая версия обзавелась 6,39-дюймовым экраном с разрешением 1080р, а в продвинутой версии установили изогнутый дисплей с диагональю 6,53 дюйма.

Наконец, разными оказались и процессоры, что должно отразиться на производительности обоих устройств. В Redmi Note 8 все просто и бюджетно: энергоэффективный бюджетник Snapdragon 665 с аккумулятором 4000 мАч, что позволит пользователям получить неплохой запас автономности. А вот версия «про» щеголяет новым игровым чипом Helio G90T от компании MediaTek с жидкостным охлаждением. Кроме того, в продажу поступит также и специально разработанный для Redmi Note 8 Pro игровой контроллер, который специалисты Redmi разрабатывали при участии инженеров из игрового подразделения Xiaomi Black Shark. Емкость встроенного аккумулятора в старшей модели составляет 4 500 мАч.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Мария Кохно уверена, что место Ольги Рапунцель уже давно заняла ее младшая сестра Алена…
Психологи объяснили, почему женщины считают всех мужчин…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов «отомстил» Татьяне Мусульбес, рассказав все о ее…
Пирамиды Кольского полуострова оказались старее…
Поклонники считают, что дочь участницы проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель Василиса нуждается в лечении и…
Mercedes представила заряженный кроссовер AMG GLB…
Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают тайную…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова опубликовала первое фото после увеличения…
Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8…
"Новая волна-2019": Громкие премьеры и скандалы песенного…
В Сети обсуждают вредные привычки звезды «Дома-2» Алены Савкиной и ее нового…
Мария Скорницкая рассказала о покойном Александре Числове, назвав его "трогательным и…
Флагман Sony Xperia 1 провалил тест камеры…
"Многие были в шоке": Поющая звезда "Дома-2" Алиана Устиненко считает репутацию "Голоса" и Первого канала…
В Сети обсуждают «ужасные» брови звезды «Дома-2» Насти…
Впервые в РФ самолеты на МАКС-2019 напишут послание в…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова попыталась соблазнить Сергея Захарьяша глубоким…
Лолита объяснила свои слезы на «Новой волне»…
Москвич лишился трех миллионов рублей, доверившись лжесотруднику…
Звезду «Дома-2» Виктора Литвинова заподозрили в связи с бывшей пассией Дмитрия…
Российские школьники больше всех в мире подвержены стрессу из-за…
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего…
Медицинские работники представили список распространенных заблуждений…
Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей третьей беременности: «У меня просто выросло…
Пес из Бангкока научился притворяться инвалидом ради…
Вице-премьер Максим Акимов предложил Ольге Бузовой пропагандировать безопасность на…
Диетологами Минздрава названы основные законы правильного…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова увеличивает…
Сергей Полунин и Максим Фадеев представили совместный…
Эксперты составили список растений, снижающих…
Агент: Жерар Депардье пока не подписал контракт на роль…
В Пекине уничтожили почти 200 поддельных автомобилей…
"Научился памперсы менять": Супруга Александра Овечкина рассказала о муже, когда он…
Американка обиделась на возлюбленного из-за «жалкого» обручального…
У Яны Рудковской появился "серьезный конкурент" с ногами еще длиннее в лице Светланы…
Названы самые продаваемые седаны на авторынке в…
«Настоящий детектив» Мэттью МакКонахи стал профессором в…
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев скормил щуке кольцо из белого золота, предназначенное для…
Ученые: гипертония ночью повышает риск инсульта и сердечного…
«Он мог в меня и табуреткой бросить»: Евгения Добровольская о причинах развода с Михаилом…
Просмотреть все новости