Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro





Основная отличительная особенность обоих устройств заключается в том, что они получили 4-модульную основную камеру. Вот только у обычной версии смартфона блок из четырех объективов расположился в верхнем левом углу задней панели, а в «про» версии блок объективов камеры расположился вверху по центру, но все также размещен вертикально. Отличаются устройства и по разрешению основных камер. Если Redmi Note 8 получил 12-мегапиксельный основной модуль, то старшая версия готова похвастать основной камерой с разрешением 64 Мп. Разумеется, отличаются модели и в более глубоких характеристиках камер.Есть у смартфонов и внешние дизайнерские отличия. К примеру, Redmi Note 8 Pro выполнен в более строгом дизайне без цветовых переливов, которые стали довольно популярными в современных смартфонах и никуда не исчезли из цветовой палитры корпусов модели Redmi Note 8. Отличаются устройства и по диагонали дисплеев. Младшая версия обзавелась 6,39-дюймовым экраном с разрешением 1080р, а в продвинутой версии установили изогнутый дисплей с диагональю 6,53 дюйма.Наконец, разными оказались и процессоры, что должно отразиться на производительности обоих устройств. В Redmi Note 8 все просто и бюджетно: энергоэффективный бюджетник Snapdragon 665 с аккумулятором 4000 мАч, что позволит пользователям получить неплохой запас автономности. А вот версия «про» щеголяет новым игровым чипом Helio G90T от компании MediaTek с жидкостным охлаждением. Кроме того, в продажу поступит также и специально разработанный для Redmi Note 8 Pro игровой контроллер, который специалисты Redmi разрабатывали при участии инженеров из игрового подразделения Xiaomi Black Shark. Емкость встроенного аккумулятора в старшей модели составляет 4 500 мАч.