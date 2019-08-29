Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова опубликовала первое фото после увеличения груди
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова стала обладательницей груди третьего размера, девушка уже опубликовала первое фото после пластической операции, которую ей сделал доктор Вадим Баков. Проектантка не скрывала, что мечтала об увеличении бюста целый год.
Участники проекта "Дом-2" Милена Безбородова и Алексей Безус сегодня с утра отправились в клинику, где девушка смогла исполнить свою мечту. На протяжении года проектантка делилась с поклонниками своей мечтой. По словам звезды реалити, ее все устраивает в теле и фигуре, кроме груди. Вот наконец-то Безбородова решилась на операцию и показала первое фото после перенесенных вмешательств.
Операцию Милене Безбородовой сделал пластический хирург Вадим Баков, он отметил, что пациентка хорошо перенесла наркоз, сейчас она чувствует себя хорошо. Безбородова отметила: теперь она счастлива и даже не обращает внимания на временные неудобства, связанные с послеоперационным периодом, который ей придется перенести.
Участники проекта "Дом-2" Милена Безбородова и Алексей Безус сегодня с утра отправились в клинику, где девушка смогла исполнить свою мечту. На протяжении года проектантка делилась с поклонниками своей мечтой. По словам звезды реалити, ее все устраивает в теле и фигуре, кроме груди. Вот наконец-то Безбородова решилась на операцию и показала первое фото после перенесенных вмешательств.
Операцию Милене Безбородовой сделал пластический хирург Вадим Баков, он отметил, что пациентка хорошо перенесла наркоз, сейчас она чувствует себя хорошо. Безбородова отметила: теперь она счастлива и даже не обращает внимания на временные неудобства, связанные с послеоперационным периодом, который ей придется перенести.