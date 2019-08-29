Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова опубликовала первое фото после увеличения груди

Участники проекта "Дом-2" Милена Безбородова и Алексей Безус сегодня с утра отправились в клинику, где девушка смогла исполнить свою мечту. На протяжении года проектантка делилась с поклонниками своей мечтой. По словам звезды реалити, ее все устраивает в теле и фигуре, кроме груди. Вот наконец-то Безбородова решилась на операцию и показала первое фото после перенесенных вмешательств.Операцию Милене Безбородовой сделал пластический хирург Вадим Баков, он отметил, что пациентка хорошо перенесла наркоз, сейчас она чувствует себя хорошо. Безбородова отметила: теперь она счастлива и даже не обращает внимания на временные неудобства, связанные с послеоперационным периодом, который ей придется перенести.