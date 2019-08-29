"Новая волна-2019": Громкие премьеры и скандалы песенного конкурса

«Ее отсутствие можно объяснить тремя причинами. Первой и самой главной из них является операция ее матери. Также сегодня сыну Валерии исполнилось 25 лет. Так получилось, что в эти же дни он женился. Неделя «Новой волны» у нас стала богатой на личные события. Это не имеет отношения ни к каким другим факторам», - рассказал Иосиф Пригожин.





Проход артистов по красной дорожке перед началом первого конкурсного дня вызвал массу споров и обсуждений. Многие фанаты не увидели на ней Валерию, хотя ее супруг Иосиф Пригожин приехал поддержать молодых исполнителей. Сам продюсер сразу же прокомментировал предположения фанатов об их размолвке и недуге певицы.7 лет назад Валерия отказалась от гонорара в размере 250 тысяч долларов за выступление на «Новой волне». По ее словам, тогда ее сыну исполнилось 18 лет, из-за чего певица отменила все свои концерты и осталась дома на праздновании знаменательной даты.Конкурс «Новая волна» всегда проходил в Юрмале, но в 2014 году власти страны запретили въезд Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии. После этого было решено перенести мероприятие в Сочи, который принимает его и по сей день. По словам композитора Раймонда Паулса, Юрмала была родиной фестиваля, но теперь ему пришлось сменить место дислокации. Сейчас страны, представители которых принимают участие в конкурсе, ожидают оглашения результатов, которое состоится сегодня вечером в рамках заключительного концерта.Еще одним скандальным событием стала ссора Филиппа Киркорова с организаторами мероприятия. На репетиции первого дня он начал ругать персонал за то, что время его выхода было подобрано неправильно. По словам Киркорова, репетиция должна была длиться до эфира, но началась слишком поздно. Позднее артист заверил, что смог решить конфликтную ситуацию, стараясь не сорвать мероприятие.Сюрпризом для гостей фестиваля стало выступление Софии Ротару, которая ранее заявляла, что не будет принимать участие в коммерческих концертах на территории России. В Сочи артистка решила исполнить композицию «Вечные небеса». По информации от источников, близких к организации мероприятия, переговоры с Софией Ротару вел сам председатель жюри Игорь Крутой.В текущем году «Новая волна» приняла массу исполнителей из Украины. Самыми яркими среди них оказались участницы дуэта ANNA MARIA. Вокруг артистов разгорелся скандал в социальных сетях. Многие пользователи и Украины предложили им сменить место жительства и переехать в Россию. По словам участниц коллектива, они всегда считали себя аполитичными, из-за чего игнорировали такие высказывания.Резонанс в прессе вызвало появление другой украинской певицы Ани Лорак в компании нового спутника. Им оказался саунд-продюссер Егор Глеб. На красной дорожке Лорак появилась в обтягивающем платье с глубоким декольте. Ее спутник предпочел не сильно менять свой повседневный стиль, надев однотонную рубашку и кепку. Примечательно, что сама исполнительница не стала комментировать слухи в прессе о возможных новых отношениях с продюсером.Певица Светлана Лобода также порадовала фанатов своим присутствием на фестивале. Она исполнила композицию Аллы Пугачевой под названием «Живи спокойно, страна». Поклонники проводили артистку со сцены бурными овациями. Накануне выступления Светлане Лободе дала свое благословение сама Примадонна, которая давно симпатизирует исполнительнице. Певица выразила огромную благодарность Алле Пугачевой и Игорю Крутому за организацию такого важного для молодых артистов мероприятия.Одним из главных открытий фестиваля стал Димаш Кудайберген, который исполнил один из хитов Игоря Крутого. Сам продюсер похвалил артиста и навал его «комическим певцом», не имеющим аналогов в мире. Димаш Кудайберген имеет огромную известность в Казахстане и странах Азии, постоянно давая концерты в Китае и Японии. Также он активно занимается благотворительностью и является обладателем уникального голоса с 6,5 октавы.