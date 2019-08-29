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В Сети обсуждают вредные привычки звезды «Дома-2» Алены Савкиной и ее нового бойфренда

Участница «Дома-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) пришла на Лобное место в компании нового избранника Романа Макеева в алкогольном опьянении. Во всяком случае, именно эту вредную привычку бывшей пассии саратовского шансонье Ильи Яббарова и 37-летнего сотрудника телестройки активно обсуждают в социальных сетях.
В Сети обсуждают вредные привычки звезды «Дома-2» Алены Савкиной и ее нового бойфренда

Не секрет, что после того, как Алена Савкина закрутила роман с мужчиной старше себя на 15 лет, она начала стремительно терять свою популярность среди телезрителей «Дома-2». А все потому, что 22-летняя молодая мамочка, которую не так давно поддерживали в Периметре и в соцсетях из-за измен Ильи Яббарова, и сама оказалась далеко не подарок.

Рапунцель-младшая не только закрутила роман с женатым мужчиной, который, бросив свою жену и сына, пришел на «Дом-2», но и напрочь позабыла о воспитании и развитии 6-месячного наследника Богдана. К слову, больше всего зрителей телестройки возмущает второе.

Сейчас Савкина буквально все свое свободное время посвящает не маленькому сыну, а новому бойфренду, который, кстати, не видит в этом ничего плохого. А судя по недавней ситуации, в любимчики молодая мамочка записала не только Макеева, но и горячительные напитки.

В соцсети появились слухи о том, что в свое время именно пристрастие к увеселительным напиткам едва не стало для Макеева причиной увольнения из «Дома-2». На данный момент зрители реалити-шоу подозревают, что к Роману «примкнула» и Рапунцель младшая, и именно поэтому не так давно парочка посетила Лобное место явно в не трезвом состоянии, пишет Оndom2.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:59

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