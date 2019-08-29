Поклонники считают, что дочь участницы проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель Василиса нуждается в лечении и операции

Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель продолжает игнорировать проблемы со здоровьем своей маленькой дочери Василисы, хотя девочка до сих пор не разговаривает. Более того, поклонники давно просят "бренд" реалити обратить внимание на то, насколько у ребенка кривые ноги, отвести ее к врачу и начать лечение.По мнению фолловеров, маленькая Василиса страдает от варусного искривления коленей, что Ольга Рапунцель тщательно скрывает. На новом ролике, считают поклонники, недуг видно особенно хорошо.