Поклонники считают, что дочь участницы проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель Василиса нуждается в лечении и операции
Поклонники давно просят участницу проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель обратить внимание на ноги ее маленькой дочери Василисы, однако девушка игнорирует советы фолловеров. Недавно "бренд" реалити опубликовала новое видео, где не смогла скрыть проблем со здоровьем девочки.
Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель продолжает игнорировать проблемы со здоровьем своей маленькой дочери Василисы, хотя девочка до сих пор не разговаривает. Более того, поклонники давно просят "бренд" реалити обратить внимание на то, насколько у ребенка кривые ноги, отвести ее к врачу и начать лечение.
По мнению фолловеров, маленькая Василиса страдает от варусного искривления коленей, что Ольга Рапунцель тщательно скрывает. На новом ролике, считают поклонники, недуг видно особенно хорошо.
Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель продолжает игнорировать проблемы со здоровьем своей маленькой дочери Василисы, хотя девочка до сих пор не разговаривает. Более того, поклонники давно просят "бренд" реалити обратить внимание на то, насколько у ребенка кривые ноги, отвести ее к врачу и начать лечение.
По мнению фолловеров, маленькая Василиса страдает от варусного искривления коленей, что Ольга Рапунцель тщательно скрывает. На новом ролике, считают поклонники, недуг видно особенно хорошо.