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Mercedes представила заряженный кроссовер AMG GLB 35

В начале этого лета немецкая компания Mercedes впервые представила широкой публике компактный 7-местный кроссовер Mercedes GLB. Спустя всего несколько месяцев марка выпустила его заряженную версию Mercedes-AMG GLB 35.

Новая версия кроссовера получила выразительный спортивный дизайн, специальную подвеску от AMG, а также усиленную тормозную систему под стать новой высокопроизводительной силовой установке. Под крышкой капота «горячего» кроссовера Mercedes-AMG GLB 35 расположился турбированный 4-цилиндровый 2,0-литровый двигатель, выдающий 306 лошадиных сил мощности при 400 Нм максимального крутящего момента. Этот мотор инженеры компании агрегировали с 8-ступенчатым «автоматом» и фирменной системой полного привода AMG Perfomance 4Matic. Благодаря таким характеристикам новинка набирает «первую сотню» всего за 5,2 секунды, а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Как и положено AMG-версиям немецкой марки, новый кроссовер обзавелся оригинальным стайлинг-пакетом с фирменной радиаторной решеткой и 19-дюймовыми колесными дисками. Из других изменений можно выделить увеличенные диффузор и задний спойлер, передний сплиттер из металла, а также наличие спортивной выпускной системы со сдвоенными патрубками.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:29

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