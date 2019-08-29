"Многие были в шоке": Поющая звезда "Дома-2" Алиана Устиненко считает репутацию "Голоса" и Первого канала разрушенной

Экс-участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко отметила, что она, как и многие, была поражена произошедшим скандалом на шоу "Голос". Девушка считает, что это было несправедливо по отношению к зрителям, которые платили деньги и отдавали честно свои голоса.Певица считает, что обман был слишком очевидным, и на многих шоу встречаются ситуации, когда задействуют связи, деньги, коррупцию. Первый канал постарался все загладить и свести на "нет", дав каждому участнику по миллиону рублей, однако репутация уже полностью разрушена.Теперь, добавила Алиана Устиненко, голосование будет проходить честно, в ближайшие годы руководство не рискнет снова попадать в нелепые ситуации, а вот спустя 6-8 лет подобное может повториться. Из-за скандала, считает девушка, доверие к шоу потеряно, вернуть его можно, если запустить несколько новых проектов или же придумать что-то новое и креативное.