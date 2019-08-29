Мария Скорницкая рассказала о покойном Александре Числове, назвав его "трогательным и добрым"
Актриса Мария Скорницкая рассказала о человеческих качествах, которые были присущи российскому и советскому актеру Александру Числову. Знаменитость ушел из жизни 29 августа в возрасте 54 лет.
Мария Скорницкая отметила, что они не были близкими знакомыми с Александром Числовым. Актеры работали на одной съемочной площадке кинокартины, тогда покойный и запомнился ей с профессиональной стороны. Звезда кинокартины "Человек из будущего" остался в памяти Скорницкой "трогательным, добрым и интересным" человеком.
По её словам, у них никогда не возникали конфликты во время съемок. Мария Скорницкая в беседе с корреспондентом Пятого канала припомнила, как Числов сокрушался, когда смерть настигла его кошку.
Мария Скорницкая отметила, что они не были близкими знакомыми с Александром Числовым. Актеры работали на одной съемочной площадке кинокартины, тогда покойный и запомнился ей с профессиональной стороны. Звезда кинокартины "Человек из будущего" остался в памяти Скорницкой "трогательным, добрым и интересным" человеком.
По её словам, у них никогда не возникали конфликты во время съемок. Мария Скорницкая в беседе с корреспондентом Пятого канала припомнила, как Числов сокрушался, когда смерть настигла его кошку.