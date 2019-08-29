Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают тайную свадьбу

Молодые люди позируют на камеру фотографа в торжественной одежде. На Цымбалюк-Романовской роскошное и в тот же момент утонченное платье по фигуре, а на Шаляпине черный костюм. Фотографии были сделаны в центре Москвы якобы после свадьбы, но сами артисты никаких комментариев по поводу достоверности этой информации не дают.Виталина получила множество положительных отзывов о своей внешности, особенно о миниатюрной фигуре, чего нельзя сказать о молодом партнере артистки. Прохору Шаляпину приписывают не слишком чистую репутацию и советуют Виталине не вступать с ним в длительные отношения и не терять своего времени зря.