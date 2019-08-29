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Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают тайную свадьбу

Известной пианистке и актрисе Московского драматургического театра Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают свадьбу. Поклонники сделали такие выводы после публикации актрисой на своей страничке в Instagram новых фотографий с Прохором Шаляпиным.
Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают тайную свадьбу

Молодые люди позируют на камеру фотографа в торжественной одежде. На Цымбалюк-Романовской роскошное и в тот же момент утонченное платье по фигуре, а на Шаляпине черный костюм. Фотографии были сделаны в центре Москвы якобы после свадьбы, но сами артисты никаких комментариев по поводу достоверности этой информации не дают.

Виталина получила множество положительных отзывов о своей внешности, особенно о миниатюрной фигуре, чего нельзя сказать о молодом партнере артистки. Прохору Шаляпину приписывают не слишком чистую репутацию и советуют Виталине не вступать с ним в длительные отношения и не терять своего времени зря.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:20

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