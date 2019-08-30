Анна Седокова рассказала, что основу ее диеты составляет вода





Два года тому назад Анна Седокова родила третьего ребенка, но уже сейчас по ней этого не скажешь. Стройная подтянутая фигура совсем не выдает в ней многодетную мать. Как выяснилось, такую идеальную внешность артистка поддерживает с трудом, тем более, признается сама знаменитость, она терпеть не может диеты. Решить поставленную задачу ей помогает обильное питье.«Всегда ношу с собой бутылку воды. Она у меня и на тумбе у кровати стоит, и в машине всегда есть», - приводит слова Седоковой портал «7Days».Кроме всего прочего, артистка уверена, что для поддержания фигуры очень важно питаться только правильными жирами. Таковые, по ее словам, содержатся в рыбе и авокадо. А когда питаться такими продуктами не получается, Седокова делает над собой усилие, чтобы выпить немного рыбьего жира.