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Анна Седокова рассказала, что основу ее диеты составляет вода

Известная российская певица Анна Седокова в свои 36 лет уже родила троих детей. В то же время, артистка всегда выглядит молодо и подтянуто, словно приходится своей старшей 14-летней дочери Алине сестрой. Недавно певица поделилась секретом идеальной фигуры, рассказав, что в основе ее диеты лежит обычная вода.
Анна Седокова рассказала, что основу ее диеты составляет вода

Два года тому назад Анна Седокова родила третьего ребенка, но уже сейчас по ней этого не скажешь. Стройная подтянутая фигура совсем не выдает в ней многодетную мать. Как выяснилось, такую идеальную внешность артистка поддерживает с трудом, тем более, признается сама знаменитость, она терпеть не может диеты. Решить поставленную задачу ей помогает обильное питье.

«Всегда ношу с собой бутылку воды. Она у меня и на тумбе у кровати стоит, и в машине всегда есть», - приводит слова Седоковой портал «7Days».

Кроме всего прочего, артистка уверена, что для поддержания фигуры очень важно питаться только правильными жирами. Таковые, по ее словам, содержатся в рыбе и авокадо. А когда питаться такими продуктами не получается, Седокова делает над собой усилие, чтобы выпить немного рыбьего жира.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00

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