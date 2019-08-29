Флагман Sony Xperia 1 провалил тест камеры DxOMark





Sony Xperia 1 оснащен 12-мегапиксельными камерами в каждом модуле, присутствует здесь и широкоугольная со сверхширокоугольной оптикой. В целом, заявленных производителем характеристик было вполне достаточно для того, чтобы понять: японский бренд готовится представить на рынке достойный камерофон. Однако, как показали тесты DxOMark, новейший смартфон Sony снимает на уровне старенького iPhone 8, первой версии Google Pixel или Pocophone.Иными словами, солидный задел в аппаратных возможностях не позволил смартфону Sony Xperia 1 добиться высоких результатов при тестировании. За работу основной камеры устройству дали всего 91 балл, что говорит о серьезном отставании от нынешнего лидера рейтингов DxOMark, смартфона Samsung Galaxy Note 10+, которому на тех же тестов удалось заработать 111 баллов.