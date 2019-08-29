Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова попыталась соблазнить Сергея Захарьяша глубоким декольте
Бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие», а ныне ведущая скандального телешоу «Дом-2» Ольга Орлова опять оказалась в центре достаточно неожиданной ситуации. По мнению внимательных телезрителей реалити-шоу, артистка решила не отставать от своих подопечных и попыталась соблазнить Сергея Захарьяша глубоким вырезом.
Не секрет, что Ольгу Орлову уже несколько раз «подлавливали» на симпатии к одиноким и привлекательным парням из мужской спальни. Не так давно главным любимчиком поющей телеведущей был ныне экс-участник «Дома-2» Саймон Марданшин. И это не учитывая незначительных влечений артистки. Взять хоть Артема Сороку или Федора Стрелкова.
Сейчас телезрители «Дома-2» подозревают, что Орлова подобрала себе беспроигрышный вариант и в ближайшее время будет буквально упиваться вниманием нового возлюбленного. А сделали такой вывод поклонники телестройки после того, как Ольга появилась на съемочной площадке в весьма откровенном одеянии.
Нужно сказать, что шелковый наряд Орловой с тоненькими бретельками и глубоким декольте большинству зрителям «Дома-2» напомнил ночнушку. Однако сама Ольга, судя по всему, чувствует себя умелой обольстительницей.
Правда, заинтересовалась в этот раз Орлова, уверены поклонники, Сергеем Захарьяшем. Известно, что сейчас парень одинок, а после очередной неудачи в отношениях он и вовсе решил «пойти по девушкам». По мнению телезрителей, участник «Дома-2» вряд ли сможет отказать ведущей реалити-шоу, сообщает «Оndom2.com».
Не секрет, что Ольгу Орлову уже несколько раз «подлавливали» на симпатии к одиноким и привлекательным парням из мужской спальни. Не так давно главным любимчиком поющей телеведущей был ныне экс-участник «Дома-2» Саймон Марданшин. И это не учитывая незначительных влечений артистки. Взять хоть Артема Сороку или Федора Стрелкова.
Сейчас телезрители «Дома-2» подозревают, что Орлова подобрала себе беспроигрышный вариант и в ближайшее время будет буквально упиваться вниманием нового возлюбленного. А сделали такой вывод поклонники телестройки после того, как Ольга появилась на съемочной площадке в весьма откровенном одеянии.
Нужно сказать, что шелковый наряд Орловой с тоненькими бретельками и глубоким декольте большинству зрителям «Дома-2» напомнил ночнушку. Однако сама Ольга, судя по всему, чувствует себя умелой обольстительницей.
Правда, заинтересовалась в этот раз Орлова, уверены поклонники, Сергеем Захарьяшем. Известно, что сейчас парень одинок, а после очередной неудачи в отношениях он и вовсе решил «пойти по девушкам». По мнению телезрителей, участник «Дома-2» вряд ли сможет отказать ведущей реалити-шоу, сообщает «Оndom2.com».