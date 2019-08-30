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Ученые: Препарат экопипам уменьшил симптомы заикания в пробном испытании

Американские исследователи разработали специальное лекарство экопипам для людей, которые страдают от заикания. В результате, пациенты, которые его принимали, заявляли об уменьшении симптомов состояния уже через 2 месяца после начала применения.
Ученые: Препарат экопипам уменьшил симптомы заикания в пробном испытании

Среди положительных результатов выделяется повышение быстроты речи (в том числе и во время чтения), также сократилась продолжительность самого заикания. Более того, экопипам не обладает серьезными побочными эффектами. Ведущий автор исследования Джеральд Магуайр отметил, что вскоре состоятся более масштабные тестирования данного лекарства, которые охватят большее количество людей по всей стране. В недавнем наблюдении приняли участие несколько взрослых мужчин.

Вначале испытуемым давали по 50 мг препарата в день 14 дней подряд, затем доза лекарства была увеличена. У 60% добровольцев был намечен значительный прогресс, в то время, как у остальных – умеренный. В любом случае, мужчины стали заикаться значительно реже, отметили эксперты. В дальнейшем, экопипам может стать одним из самых эффективных средств для лечения нарушения речи, считают создатели.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:02

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