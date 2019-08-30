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Volkswagen готовит заряженный универсал Arteon Shooting Brake

Немецкий концерн Volkswagen планирует в ближайшем будущем расширить собственный модельный ряд новым автомобилем в кузове универсал. Речь идет о модели Arteon Shooting Brake, которая будет построена на базе нового седана Arteon.

Официально эти данные в компании пока не подтверждают, однако подобная информация появилась не спроста. Первый намек на возможное появление универсала Arteon в версии Shooting Brake нашли в одном из последних пресс-релизов концерна, который был подготовлен специалистами марки для немецких средств массовой информации.

В этом релизе компания рассказывает о грядущем переоснащении своих производственных мощностей в Эмдене, где в скором времени ожидается запуск серийного производства электрокаров на глобальной платформе МЕВ. На этом же предприятии, вместе с другими популярными моделями немецкой марки, будет продолжаться и сборка модели Arteon.

Если универсал Arteon Shooting Brake действительно будет запущен в серию, то произойдет это на том же предприятии в 2022 году, когда сборка автомобилей семейства Passat будет перемещена в чешский город Квасины. Точных данных о грядущем универсале пока нет, однако приставка Shooting Brake в его названии свидетельствует о том, что речь идет о «горячей» версии автомобиля с высокопроизводительной силовой установкой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:02

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