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Впервые в РФ самолеты на МАКС-2019 напишут послание в небе

Пилотажная группа во главе с руководителем Дмитрием Самохваловым представила сведения о том, что впервые в Российской Федерации в рамках авиасалона МАКС-2019 пилоты группы «Первый полет» напишут послание в воздухе пятью самолетами. Международный авиационно-космический салон проходит сейчас в пригороде столицы.
Впервые в РФ самолеты на МАКС-2019 напишут послание в небе

29 августа состоится демонстрационное представление. Принцип работы регулируется за счёт подачи масла, которое создает в воздухе белые полосы благодаря распылению. Всем летчикам, которые участвуют в представлении, необходимо держать указанную скорость и дистанцию друг от друга.

В небе можно будет напечатать любой текст подобно принтеру благодаря чередованию пробелов и полос определенной длинны. Зрелище первого в России словесного послания в небе представят самолеты Як-52.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:31

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