Впервые в РФ самолеты на МАКС-2019 напишут послание в небе





29 августа состоится демонстрационное представление. Принцип работы регулируется за счёт подачи масла, которое создает в воздухе белые полосы благодаря распылению. Всем летчикам, которые участвуют в представлении, необходимо держать указанную скорость и дистанцию друг от друга.В небе можно будет напечатать любой текст подобно принтеру благодаря чередованию пробелов и полос определенной длинны. Зрелище первого в России словесного послания в небе представят самолеты Як-52.