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Постройневшая Анастасия Волочкова случайно показала декольте

Анастасия Волочкова, российская балерина и танцовщица, опубликовала в микроблоге Instagram видеоролик, на котором она демонстрирует свое постройневшее тело. После очередного движения рубашка знаменитости задралась и оголила декольте балерины.
Постройневшая Анастасия Волочкова случайно показала декольте

Своеобразной съемочной площадкой для ролика стал салон красоты. В кадре артистка показывает свои подтянутые формы при помощи различных поз: то переступит с ноги на ногу, то поднимет руки над головой. Для похода в косметический салон знаменитость отдала предпочтение весьма смелому образу. Она надела максимально короткие шорты, свободную рубашку, расстегнутую спереди и утянутую сзади, и босоножки на высоком каблуке. В один из моментов ролика видно, как рубашка задралась и оголила декольте балерины, однако звезда не обратила на это никакого внимания.

Данный видеоролик был опубликован неспроста, так как он продолжает тему предыдущего поста, в котором Анастасия Волочкова высказала мнение о собственном теле. Балерина считает, что "никогда не была толстой", как пишут о ней СМИ, а то, что недавно она постройнела, связано с подготовкой к премьере. По словам танцовщицы, ей приходилось работать по 8 часов в день, при этом она фактически ничего не есть.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 04:01

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