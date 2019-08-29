Лолита объяснила свои слезы на «Новой волне» разводом





По словам Лолиты Милявской, они с мужем пока не спешат подавать документы на развод, поскольку считают, что в любых семьях бывают кризисы. Но через какое-то время после этих слов она все же расплакалась на сцене «Новой волны» во время репетиции песни Анжелики Варум. И там же в Сочи со сцены она заявила: «Я развожусь в четвертый раз и плачу».Как передает «Комсомолка», в тот день Милявская довольно много философствовала на сцене. К примеру, она намекнула, что испытывает чувство обиды к своему бывшему мужу Александру Цекало., - грустно парировала артистка. После репетиции певица покидала «Новую волну», отказавшись общаться с журналистами, а единственным отголоском в этой истории стала попытка Анжелики Варум встать на защиту подруги и поддержать ее в одной из своих публикаций в социальной сети.