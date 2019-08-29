Звезду «Дома-2» Виктора Литвинова заподозрили в связи с бывшей пассией Дмитрия Дмитренко
Бывшего участника телешоу «Дом-2» Виктора Литвинова завалили вопросами об экс-пассии Дмитрия Дмитренко. Выяснилось, что сейчас интернет-пользователей интересует, если ли симпатия у еще законного супруга Татьяны Мусульбес к Марии Кохно.
Не так давно Виктор Литвинов в разговоре с «проектными» журналистами в шутку заявил, что хочет встретить на бракосочетании Алексея Купина и Майи Донцовой «ту единственную». На самом мероприятии от 29-летнего молодого человека не отходила Виктория Борисевич, которая при любом удобном случае прижималась к нему.
Вот только фолловеров заинтересовала связь Литвинова не с Борисевич, а с другой экс-участницей «Дома-2». В комментариях к одному из постов Виктору поставили достаточно неожиданный вопрос, который касался его симпатии к бывшей пассии Дмитрия Дмитренко.
У Литвинова спросили, было ли у него «волшебство» с Марией Кохно. Виктор не стал отвечать на этот вопрос, но отметил, что на данный момент его сердце свободно. Правда, на этом все не закончилось, ведь «проектные» репортеры решили связаться с экс-избранницей Дмитренко и узнать у нее, почему мужу Мусульбес задают подобные вопросы.
Нужно сказать, что Кохно не стала отмалчиваться и заявила, что понятия не имеет, почему у Литвинова спросили про связь с ней.
Более того, Кохно отметила, что считает Литвинова не просто хорошим, а вообще роскошным молодым человеком. Интимной же связи между ними не было, заявила Мария, сообщает Dom2Life.
Не так давно Виктор Литвинов в разговоре с «проектными» журналистами в шутку заявил, что хочет встретить на бракосочетании Алексея Купина и Майи Донцовой «ту единственную». На самом мероприятии от 29-летнего молодого человека не отходила Виктория Борисевич, которая при любом удобном случае прижималась к нему.
Вот только фолловеров заинтересовала связь Литвинова не с Борисевич, а с другой экс-участницей «Дома-2». В комментариях к одному из постов Виктору поставили достаточно неожиданный вопрос, который касался его симпатии к бывшей пассии Дмитрия Дмитренко.
У Литвинова спросили, было ли у него «волшебство» с Марией Кохно. Виктор не стал отвечать на этот вопрос, но отметил, что на данный момент его сердце свободно. Правда, на этом все не закончилось, ведь «проектные» репортеры решили связаться с экс-избранницей Дмитренко и узнать у нее, почему мужу Мусульбес задают подобные вопросы.
Нужно сказать, что Кохно не стала отмалчиваться и заявила, что понятия не имеет, почему у Литвинова спросили про связь с ней.
«Мы нормально общались с ним всегда, и на свадьбе и перед ток-шоу», - добавила Мария.
Более того, Кохно отметила, что считает Литвинова не просто хорошим, а вообще роскошным молодым человеком. Интимной же связи между ними не было, заявила Мария, сообщает Dom2Life.