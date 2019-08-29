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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца

Один из самых вызывающих бывших героев прославленной телестройки «Дом-2» Гоген Солнцев поведал о борьбе за недвижимость умершего родителя. По мнению 38-летнего шоумена, его родственника могли отравить.

У Гогена Солнцева случилось очередное несчастье. После кончины родителя двухкомнатная недвижимость досталась не звезде «Дома-2», а другому человеку. Именно по этой причине шоумен настроен воинственно и хочет добиться справедливости через суд.

Не так давно выяснилось, что Солнцев хочет провести эксгумацию тела отца, чтобы доказать свои права на наследство. Вот только суд в этом вопросе отказал Гогену. Правда, экс-участника «Дома-2» это не остановило, ведь он решил обжаловать приговор.

Если же и в этот раз суд откажет Солнцеву в его прошении, актер сообщает, что готов отправить на могилу умершего родителя свою престарелую супругу Екатерину Терешкович, дескать, 64-летняя пенсионерка за несколько часов все сделает.

Чрезвычайные меры, как информирует портал «Собеседник», могут быть обоснованны, ведь на чашу весов положили недвижимость, стоимость которой составляет примерно 9 миллионов рублей. Впрочем, есть еще один момент. По словам Солнцева, ему нужно провести независимую экспертизу тела покойного отца, ведь после его кончины этого никто не делал.

«Мне кажется, в его организме есть яд или что-то такое», - подчеркнул Гоген.

В гневе Солнцев заявляет, что его родственника вообще нужно было придать земле, как животное, за то, что он после кончины оставил своему наследнику столько проблем.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:45

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