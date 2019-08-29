Российские школьники больше всех в мире подвержены стрессу из-за успеваемости
Ученики российских школ испытывают беспокойство и стресс из-за показателей своей успеваемости в учебе значительно больше, чем их сверстники из любого другого уголка мира. К такому выводу пришли специалисты компании Harris Insights & Analytics.
В ходе проведенного исследования экспертам удалось установить, что примерно 79% опрошенных учеников российских школ испытывают серьезный стресс из-за своей успеваемости, передает «Слово и дело». Второе место по этому показателю досталось школьникам из Китая – в Поднебесной со стрессом по этой же причине сталкиваются 64% учащихся. Замыкает тройку лидеров Германия с показателем в 61%. Примечательно, что в рамках этого же исследования специалисты сумели доказать влияние тревожных состояний и стрессов на показатели успеваемости учеников.
В целом же, педагоги, ученики и их родители сошлись во мнении о том, что основными факторами для появления стресса остаются недостаточно высокие оценки, а также сравнение своих показателей с одноклассниками. Больше всего беспокоятся при сравнении себя с одноклассниками ученики американских школ – таковых здесь насчитали 66%. Довольно высоко реагируют на этот раздражитель и отечественные школьники (55%).
В ходе проведенного исследования экспертам удалось установить, что примерно 79% опрошенных учеников российских школ испытывают серьезный стресс из-за своей успеваемости, передает «Слово и дело». Второе место по этому показателю досталось школьникам из Китая – в Поднебесной со стрессом по этой же причине сталкиваются 64% учащихся. Замыкает тройку лидеров Германия с показателем в 61%. Примечательно, что в рамках этого же исследования специалисты сумели доказать влияние тревожных состояний и стрессов на показатели успеваемости учеников.
В целом же, педагоги, ученики и их родители сошлись во мнении о том, что основными факторами для появления стресса остаются недостаточно высокие оценки, а также сравнение своих показателей с одноклассниками. Больше всего беспокоятся при сравнении себя с одноклассниками ученики американских школ – таковых здесь насчитали 66%. Довольно высоко реагируют на этот раздражитель и отечественные школьники (55%).
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:54