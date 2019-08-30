Apple разработала технологию поиска потерянных вещей в дополненной реальности





К слову, подтверждение того, что в скором времени Apple выпустит на рынок новую технологию по поиску пропавших вещей в доме, можно найти и в обновленной операционной системе iOS13. Речь идет о крохотном устройстве под названием Apple Tag, которое представлено в виде небольшой NFC-метки, которую пользователь сможет прикрепить к любому из предметов, чаще всего теряющихся и вызывающих определенные сложности при их поиске (ключи, кошелек, блокнот и прочее).Примечателен и тот факт, что данный аксессуар способен работать без подключения к сети Интернет. Он лишь передает зашифрованные сигналы по протоколам беспроводной связи ближайшему доступному устройству Apple для последующей передачи на смартфон владельца.Что же касается поиска потерянных вещей в режиме дополненной реальности, то эта функция работает лишь в тех случаях, когда нужно найти что-то из потерявшегося в недрах собственного дома. В подобной ситуации Apple Tag привяжется к iPhone, iPad или Apple Watch, а в случае удаления предмета с аксессуаром от привязанного устройства пользователю поступит соответствующее обновление. В продаже новинка должна появиться уже в сентябре.