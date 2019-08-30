Настасья Самбурская восхитила подписчиков фотографией своих аппетитных форм

В кадре Настасья Самбурская позирует в цельном алом купальнике с открытой спиной, широкополой шляпе и солнцезащитных очках с крупными стеклами. Позой и нарядом героиня телесериала "Универ. Новая общага" смогла подчеркнуть свои формы, в частности открытые ягодицы, которые сразу оценили Instagram-фолловеры знаменитости. Однако сама актриса с критикой отнеслась к собственной "пятой точке" и в подписи к фото назвала её "полной".Тем не менее, поклонники начали успокаивать Настасью Самбурскую, оставляя в комментариях комплименты, посвященные формам кумира. Они назвали фигуру знаменитости чудесной, гармоничной и очаровательной. Однако не обошлось и без критики со стороны фанатов, которые были в меньшинстве. Некоторые из мужской части фолловеров предложили актрисе и вовсе выкладывать больше кадров подобного ракурса.