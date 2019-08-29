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Медицинские работники представили список распространенных заблуждений пациентов

Работники больниц и медицинских учреждений постоянно сталкиваются с заблуждениями пациентов, которые возникают во время лечения. Некоторые из обращений смешные и нелепые, но встречаются и такие, которые наносят вред здоровью. Огромное количество лайков собрали истории, опубликованные пользователями форума Reddit.

Опасное венерическое инфекционное заболевание сифилис одна из пациенток пыталась вылечить пробиотиками. Оказалось, женщина из-за невнимательности перепутала лекарственный препарат с антибиотиками.

Другой из пользователей рассказал о ситуации, когда к нему на прием поступила молодая женщина со рваными ранами в интимном месте. Рядом с гинекологическим отделением находился ее встревоженный парень, который объяснил, что травмы его девушка получила во время полового акта. У молодых людей не оказалось с собой презерватива, и они решили использовать вместо средства контрацепции пустую пачку из-под чипсов.

Один из комментаторов вспомнил что однажды женщина позволила себе интим после шести часов после родов, что привело к острым болевым ощущениям. Медики настаивают на выдержке необходимой паузы, так как у новоиспеченной матери может начаться кровотечение, а также не исключен риск занесения в матку инфекции.

Также пациенты подвергают себя опасности при прохождении МРТ. Больные оставляют на теле инородные металлические предметы, что может привести к размытости на четкой картинке МРТ, тем самым препятствуя исследованию и показанию ложных результатов.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:33

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