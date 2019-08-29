АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали дешевую и маломощную сеть для высокоскоростной связи…
EUR 73.66 USD 66.41
Курс валют на 29.08.2019

Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей третьей беременности: «У меня просто выросло пузо»

Российско-латвийская актриса Агата Муцениеце в одном из недавних своих интервью признавалась, что ее супруг Павел Прилучный мечтает о третьем ребенке, уговаривая ее пойти на этот шаг. Сама же актриса утверждает, что пока к этому не готова, тем самым опровергнув слухи о своей третьей беременности.
Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей третьей беременности: «У меня просто выросло пузо»

По словам актрисы, на третьего ребенка она не решается из-за того, что снова вернулась к своей карьере и старается совмещать работу с воспитанием детей, а потому в новый декретный отпуск отправляться не желает. Впрочем, поклонники с особенным вниманием продолжают высматривать на ее фотографиях хоть какие-то признаки возможной беременности. Сама же знаменитость просит фанатов прекратить спекуляции на эту тему.

Обращаясь к поклонникам, актриса попросила их прекратить об этом думать и отметила, что в последнее время поправилась на четыре килограмма из-за пристрастия к вкусной еде. «Я сейчас на отдыхе, отстаньте. Да, у меня выросло пузо. В нем пицца, рыба, картошка и другие вкусности, которые я ежедневно поедаю», - заявила Агата Муцениеце в одном из видео, опубликованных в stories на ее страничке в Instagram.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Впервые в РФ самолеты на МАКС-2019 напишут послание в…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова попыталась соблазнить Сергея Захарьяша глубоким…
Лолита объяснила свои слезы на «Новой волне»…
Москвич лишился трех миллионов рублей, доверившись лжесотруднику…
Звезду «Дома-2» Виктора Литвинова заподозрили в связи с бывшей пассией Дмитрия…
Российские школьники больше всех в мире подвержены стрессу из-за…
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего…
Медицинские работники представили список распространенных заблуждений…
Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей третьей беременности: «У меня просто выросло…
Пес из Бангкока научился притворяться инвалидом ради…
Вице-премьер Максим Акимов предложил Ольге Бузовой пропагандировать безопасность на…
Диетологами Минздрава названы основные законы правильного…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова увеличивает…
Сергей Полунин и Максим Фадеев представили совместный…
Эксперты составили список растений, снижающих…
Агент: Жерар Депардье пока не подписал контракт на роль…
В Пекине уничтожили почти 200 поддельных автомобилей…
"Научился памперсы менять": Супруга Александра Овечкина рассказала о муже, когда он…
Американка обиделась на возлюбленного из-за «жалкого» обручального…
У Яны Рудковской появился "серьезный конкурент" с ногами еще длиннее в лице Светланы…
Названы самые продаваемые седаны на авторынке в…
«Настоящий детектив» Мэттью МакКонахи стал профессором в…
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев скормил щуке кольцо из белого золота, предназначенное для…
Ученые: гипертония ночью повышает риск инсульта и сердечного…
«Он мог в меня и табуреткой бросить»: Евгения Добровольская о причинах развода с Михаилом…
Безутешный жених устроил свадьбу на похоронах своей…
Бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову «Локомотив» выплатит 12 тысяч евро за…
В Сеть попали первые фотографии салона кроссовера Hyundai Creta нового…
Наталья Подольская очередной раз подверглась критике из-за смены…
Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова устроила Мондезиру Свет-Амуру грандиозный сюрприз в честь дня его…
Исследование: смена партнеров не отражается на динамике…
В Москве скончался известный актер Александр…
Новая серия Samsung Galaxy S11 будет состоять из трех версий…
Звезда «Дома-2» Арай Чобанян сделал Ирине Пинчук…
Телезвезда Анна Шатилова поделилась своими секретами…
Мировой рынок наводнили поддельные золотые…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поругалась с очередной близкой…
Медики выяснили, что жизнь без слез становится…
Улучшить состояние всего организма поможет…
На «Новой волне» состоялась премьера песни Киркорова «Лунный…
Просмотреть все новости