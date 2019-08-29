Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей третьей беременности: «У меня просто выросло пузо»
Российско-латвийская актриса Агата Муцениеце в одном из недавних своих интервью признавалась, что ее супруг Павел Прилучный мечтает о третьем ребенке, уговаривая ее пойти на этот шаг. Сама же актриса утверждает, что пока к этому не готова, тем самым опровергнув слухи о своей третьей беременности.
По словам актрисы, на третьего ребенка она не решается из-за того, что снова вернулась к своей карьере и старается совмещать работу с воспитанием детей, а потому в новый декретный отпуск отправляться не желает. Впрочем, поклонники с особенным вниманием продолжают высматривать на ее фотографиях хоть какие-то признаки возможной беременности. Сама же знаменитость просит фанатов прекратить спекуляции на эту тему.
Обращаясь к поклонникам, актриса попросила их прекратить об этом думать и отметила, что в последнее время поправилась на четыре килограмма из-за пристрастия к вкусной еде. «Я сейчас на отдыхе, отстаньте. Да, у меня выросло пузо. В нем пицца, рыба, картошка и другие вкусности, которые я ежедневно поедаю», - заявила Агата Муцениеце в одном из видео, опубликованных в stories на ее страничке в Instagram.
По словам актрисы, на третьего ребенка она не решается из-за того, что снова вернулась к своей карьере и старается совмещать работу с воспитанием детей, а потому в новый декретный отпуск отправляться не желает. Впрочем, поклонники с особенным вниманием продолжают высматривать на ее фотографиях хоть какие-то признаки возможной беременности. Сама же знаменитость просит фанатов прекратить спекуляции на эту тему.
Обращаясь к поклонникам, актриса попросила их прекратить об этом думать и отметила, что в последнее время поправилась на четыре килограмма из-за пристрастия к вкусной еде. «Я сейчас на отдыхе, отстаньте. Да, у меня выросло пузо. В нем пицца, рыба, картошка и другие вкусности, которые я ежедневно поедаю», - заявила Агата Муцениеце в одном из видео, опубликованных в stories на ее страничке в Instagram.