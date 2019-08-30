Huawei Mate 30 может остаться без лицензионной ОС Android и Google Play





Напомним, что в правительстве США предоставили для Huawei отсрочку, которая, впрочем, не распространилась на девайс Mate 30. Китайские разработчики не теряют надежды, что в данном смартфоне все же появится лицензированная ОС Android и приложения Google. Если же запрет останется в силе, то Huawei приложит больше усилий для разработки собственной операционной системы, которая в будущем появится и на других устройствах бренда.Вполне возможно, что в Huawei Mate 30 появится версия Android с открытым исходным кодом, но у пользователя все равно не будет возможности для установки программ от Google, так как они требуют наличия платной лицензии. Таким образом, у китайской компании могут появиться трудности при реализации флагманского гаджета, не имеющего важных опций.