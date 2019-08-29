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Вице-премьер Максим Акимов предложил Ольге Бузовой пропагандировать безопасность на дорогах

Российский политик, заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов решил, что раз на страничку ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой в Instagram подписано больше 16 миллионов пользователей, это значит, что 33-летняя телезнаменитость является очень ответственным и патриотичным человеком. Вице-премьер выдвинул предложение, чтобы бывшая жена полузащитника Дмитрия Тарасова пропагандировала в личном профиле безопасность на дорогах.

Через некоторое время, но не оттого, конечно же, что Ольга Бузова во всеуслышание заявляет в Instagram, что молится за сохранение РФ, исполнительнице поступило достаточно интересное предложение. Не от кого-либо, а от самого правительства государства Максима Акимова.

Вице-премьер предложил Бузовой взять на себя пропаганду безопасности на русских дорогах, информирует «Интерфакс». Дескать, у Ольги поклонников в социальных сетях больше 16 миллионов, среди которых очень много молодых мамочек.

«Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек», - заявил Акимов.

Вице-премьер Максим Акимов предложил Ольге Бузовой пропагандировать безопасность на дорогах

Как утверждает заместитель председателя Правительства РФ, политики в действительности не идут в ногу за постоянно меняющимся современным миром со своими методиками работы, поэтому большинство из них до сих пор используют те методы, которые были актуальные еще 15 лет назад.

Следует полагать, что правительство страны забыло о недавней выходке Бузовой, когда она в шутку сравнила себя с блокадницей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:07

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