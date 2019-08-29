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Звезда «Дома-2» Милена Безбородова увеличивает грудь

Одна из самых рейтинговых участниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Милена Безбородова на данный момент находится в операционной. Продолжительный период времени 19-летняя возлюбленная Алексея Безуса мечтала стать обладательницей пышных форм, и сегодня ее желание наконец-таки сбудется.
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова увеличивает грудь

Не секрет, что Милена Безбородова больше года говорила о том, что хочет сделать пластическую операцию по увеличению бюста. Правда, 19-летней девушке приходилось то и дело откладывать воплощение в жизнь своей давней мечты, а все из-за Леши Безуса, который буквально запрещал пассии ложиться на стол к хирургу. Впрочем, недавно мнение 31-летнего героя «Дома-2» поменялось.

Сегодня Безбородова отправилась в одну из лучших московских клиник пластической хирургии и косметологии, где исполнит свою мечту. С Миленой на осмотре у хирурга присутствовали «проектные» журналисты, которым удалось запечатлеть, каким будет финальный результат операции.

Возлюбленная Безуса остановила свой выбор на имплантах анатомической формы, чтобы ее бюст смотрелся максимально естественно. По итогам операции Безбородова обзаведется грудью 3-3,5 размера.

«Боюсь только боли после операции, и то, что я буду немощной. Не люблю находиться в беспомощном состоянии», - подчеркнула героиня «Дома-2».

К слову, Безбородова отметила, что пока Безус не ставил ей никаких условий по поводу откровенных нарядов, что ее очень удивило. Впрочем, и сама Милена не планирует выставлять свое декольте всем напоказ, сообщает «Дом2Лайф.ру».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:50

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