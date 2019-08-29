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Диетологами Минздрава названы основные законы правильного питания

Диетологи Министерства здравоохранения России назвали основной ряд законов правильного питания, которые необходимо соблюдать для поддержания здорового организма. При этом исследователи отмечают, что рациональное питание должно стать образом жизни, а не являться в приоритете определенное количество времени.
Диетологами Минздрава названы основные законы правильного питания

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что необходимо соблюдать равновесие между потребляемыми и потраченными калориями. Также для поддержания организма в здоровом тонусе нужно разнообразить свой рацион биологически активными веществами, а именно минералами и витаминами. Употребление продуктов небольшими порциями, разнообразие в дневном рационе, замена сладких напитков на зеленый чай - все это принесет организму только пользу, утверждает диетолог.

Сбалансированное питание также необходимо и при похудении. Ни в коем случае не нужно отказываться от приема пищи, ссылаясь на то, что это поможет сбросить лишние килограммы. Метаболизм работает, круглосуточно сжигая калории не только во время высокой физической активности, но также и при ведении повседневных дел и даже во время сна. Для того, чтобы сжечь необходимое количество калорий, достаточно всего нескольких усиленных тренировок в неделю, не обязательно заставлять организм изнемогать каждый день.

Незаменимыми питательными микроэлементами являются витамины, поскольку они участвуют в процессе обмена веществ и защищают организм от инфекционных заболеваний. Медики отмечают, что на данный момент человек испытывает дефицит витаминов группы B и D. Так что стоит употреблять говяжью печень, тунец, лосось, а самым распространенным продуктом с содержанием этих витаминов являются яйца.

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Наука / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:58

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