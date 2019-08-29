Екатерина Варнава снова сменила цвет волос и коротко подстриглась

Скорее всего, поход в салон красоты побудил Екатерину Варнаву обсудить с фолловерами подобную тему. Резкая смена образа уже однажды случалась у знаменитости. Больше года назад она сделала подобную стрижку и поучаствовала в фотосъемке.Стоит обратить внимание, что в проекте Comedy Woman Екатерина Варнава обычно выступает в образах блондинок из анекдотов. Видимо, сейчас знаменитость хочет доказать, что она не актриса одной роли.