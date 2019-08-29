Астронавт NASA Майкл Коллинз подтвердил существование внеземной жизни





Надо сказать, что заявление Майкла Коллинза о существовании внеземной жизни вызвало довольно бурную реакцию в Сети. При этом важно отметить, что Коллинз стал одним из тех людей, которые сыграли ключевую роль в высадке человека на поверхность Луны, и даже после отставки он поддерживает идею дальнейшего покорения космоса, в частности колонизации Марса. А совсем недавно отставной генерал-майор американских ВВС решил пролить свет на извечный вопрос о том, одиноко ли человечество во Вселенной.Общаясь с поклонниками в Twitter, астронавт заявил, что за пределами Земли однозначно существует жизнь. Это заявление вызвало бурную реакцию пользователей, особенно тех, кто придерживается похожей точки зрения. Рассказал Майкл Коллинз и о том, достаточно ли развилась жизнь в отдаленных уголках космоса, чтобы на ее основе сформировалась разумная цивилизация. По его мнению, дать однозначный ответ на этот вопрос сложно.