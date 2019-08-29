Максим Фадеев восхищен поведением российской молодежи на концерте Билли Айлиш
В минувший вторник в Москве состоялся концерт американской 17-летней звезды Билли Айлиш. На этом шоу побывал и известный российский продюсер Максим Фадеев, который восхитился поведением отечественной молодежи во время мероприятия.
На страничке Максима Фадеев в социальной сети Instagram появился пост с видеозаписью, сделанной на концерте Билли Айлиш в российской столице. По словам Фадеева, он был счастлив в тот вечер наблюдать за молодежью, которая танцует и аплодирует в такт артистке. Продюсер отметил, что увиденное убедило его в существовании людей, которые еще ценят настоящую музыку, а значит не все потеряно. «Смотрел концерт и радовался отличному чувству ритма и стиля у ребят. Спасибо большое, это дает надежду», - пишет Фадеев под своей публикацией.
Подписчики музыканта отметили, что такая атмосфера нередко встречается на концертах артистов, работающих не только для денег, но и для души. Другие, к слову, назвали творчество юной американской звезды депрессивным, а потому с непониманием отнеслись к восторгу продюсера. Нашлись и те, кто решил спросить у самого Фадеева, почему за столько лет работы он так и не смог отыскать в России исполнителя, который мог бы стать звездой мирового масштаба.
На страничке Максима Фадеев в социальной сети Instagram появился пост с видеозаписью, сделанной на концерте Билли Айлиш в российской столице. По словам Фадеева, он был счастлив в тот вечер наблюдать за молодежью, которая танцует и аплодирует в такт артистке. Продюсер отметил, что увиденное убедило его в существовании людей, которые еще ценят настоящую музыку, а значит не все потеряно. «Смотрел концерт и радовался отличному чувству ритма и стиля у ребят. Спасибо большое, это дает надежду», - пишет Фадеев под своей публикацией.
Подписчики музыканта отметили, что такая атмосфера нередко встречается на концертах артистов, работающих не только для денег, но и для души. Другие, к слову, назвали творчество юной американской звезды депрессивным, а потому с непониманием отнеслись к восторгу продюсера. Нашлись и те, кто решил спросить у самого Фадеева, почему за столько лет работы он так и не смог отыскать в России исполнителя, который мог бы стать звездой мирового масштаба.