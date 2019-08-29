Максим Фадеев восхищен поведением российской молодежи на концерте Билли Айлиш

На страничке Максима Фадеев в социальной сети Instagram появился пост с видеозаписью, сделанной на концерте Билли Айлиш в российской столице. По словам Фадеева, он был счастлив в тот вечер наблюдать за молодежью, которая танцует и аплодирует в такт артистке. Продюсер отметил, что увиденное убедило его в существовании людей, которые еще ценят настоящую музыку, а значит не все потеряно., - пишет Фадеев под своей публикацией.Подписчики музыканта отметили, что такая атмосфера нередко встречается на концертах артистов, работающих не только для денег, но и для души. Другие, к слову, назвали творчество юной американской звезды депрессивным, а потому с непониманием отнеслись к восторгу продюсера. Нашлись и те, кто решил спросить у самого Фадеева, почему за столько лет работы он так и не смог отыскать в России исполнителя, который мог бы стать звездой мирового масштаба.