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Названы самые продаваемые седаны на авторынке в Москве

Самые продаваемые легковые автомобили-седан в Москве этого года назвало аналитическое агенство "Автостат". В тройку лидеров попали автокары: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Toyota Camry.

За семь месяцев в столице осуществились продажи 34,5 тысяч новых седанов, а это на 6% меньше аналогичного периода прошлого года. Лидером московского авторынка стала модель Volkswagen Polo. С начала зимы до середины лета текущего года его владельцами стали 7,5 тысяч жителей столицы, это на 43% больше прошлогодних показателей.

Второе место почетно заняла модель южнокорейского производителя Hyundai Solaris, её продажи составили 4000 авто (-24%). Завершающей в тройке лидеров стала марка бизнес-седана Toyota Camry. За семь месяцев текущего года было реализовано 3529 экземпляров данной модели (+16%).

Помимо этого, в десятке лидеров московского авторынка оказались: KIA Optima, KIA Rio, BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class, и другие.

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:33

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