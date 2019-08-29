Названы самые продаваемые седаны на авторынке в Москве





За семь месяцев в столице осуществились продажи 34,5 тысяч новых седанов, а это на 6% меньше аналогичного периода прошлого года. Лидером московского авторынка стала модель Volkswagen Polo. С начала зимы до середины лета текущего года его владельцами стали 7,5 тысяч жителей столицы, это на 43% больше прошлогодних показателей.Второе место почетно заняла модель южнокорейского производителя Hyundai Solaris, её продажи составили 4000 авто (-24%). Завершающей в тройке лидеров стала марка бизнес-седана Toyota Camry. За семь месяцев текущего года было реализовано 3529 экземпляров данной модели (+16%).Помимо этого, в десятке лидеров московского авторынка оказались: KIA Optima, KIA Rio, BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class, и другие.