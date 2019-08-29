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Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев скормил щуке кольцо из белого золота, предназначенное для Ольги

Финалист романтического реалити-шоу «Замуж за Бузову» и предприниматель из Суздаля Денис Лебедев шокировал пользователей Сети своей очередной выходкой. Дело в том, что бизнесмен скормил щуке золотое кольцо, которое в свое время хочет преподнести певице и ведущей телестройки «Дом-2» Ольге Бузовой.

Накануне победитель телепроекта «Замуж за Бузову», а также экс-возлюбленный Ольги Бузовой 33-летний сыровар Денис Лебедев в очередной раз дал о себе знать. В этот раз предприниматель разместил у себя на страничке в Instagram видеозапись, на которой он демонстративно избавляется от украшения, которое хотел преподнести поющей телеведущей.

Стоит отметить, что избавился от золотого кольца Лебедев весьма необычным способом. Денис просто скормил украшение щуке, которую выпустил обратно в водоем в Суздале. Сыровар отметил, что решил дать жителям городка возможность обогатиться, ведь если кто-то из них поймает рыбу, которую он только что выпустил в речку, она явно сможет «исполнить» некоторые их желания.

В подписи к ролику Лебедев указал известный ювелирный дом, который помог ему воплотить в реальность его задумку. Оказывается, что Денису было важно, чтобы кольцо имело форму скрепки, которая якобы скрепляет разрушившиеся отношения.

Нужно сказать, что интернет-пользователи поспешили раскритиковать очередную выходку Лебедева. Так, к примеру, фолловеры один за другим принялись указывать на то, что бывший избранник Бузовой попросту издевается над рыбой. К слову, нашлись у сыровара и защитники.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:21

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