Ученые: гипертония ночью повышает риск инсульта и сердечного приступа





Исследователи собрали данные медицинских историй более чем 11 тысяч пациентов из более чем десяти различных крупных клиник. В среднем был изучен период в 14 лет. Как оказалось, 2836 исследуемых пациентов скончались и еще свыше 2 тысяч из них столкнулись с инсультом или инфарктом. Эти результаты специалисты связали с повышенным риском сердечного приступа или кровоизлияния в мозг, который наблюдается у гипертоников в ночное время.Утверждается, что при увеличении систолического артериального давления на 20 миллиметров ртутного столба в ночной период, наблюдается существенное повышение риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, следствиями которых становятся инфаркты и инсульты, часто ведущие к летальному исходу.