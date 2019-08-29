Ученые: гипертония ночью повышает риск инсульта и сердечного приступа
Специалисты Левенского католического университета решили провести масштабное исследование, по итогам которого выяснилось, что в ночное время гипертония является наиболее опасной. В этот период суток, утверждают ученые, она может значительно повышать риск инсульта или сердечного приступа.
Исследователи собрали данные медицинских историй более чем 11 тысяч пациентов из более чем десяти различных крупных клиник. В среднем был изучен период в 14 лет. Как оказалось, 2836 исследуемых пациентов скончались и еще свыше 2 тысяч из них столкнулись с инсультом или инфарктом. Эти результаты специалисты связали с повышенным риском сердечного приступа или кровоизлияния в мозг, который наблюдается у гипертоников в ночное время.
Утверждается, что при увеличении систолического артериального давления на 20 миллиметров ртутного столба в ночной период, наблюдается существенное повышение риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, следствиями которых становятся инфаркты и инсульты, часто ведущие к летальному исходу.
Исследователи собрали данные медицинских историй более чем 11 тысяч пациентов из более чем десяти различных крупных клиник. В среднем был изучен период в 14 лет. Как оказалось, 2836 исследуемых пациентов скончались и еще свыше 2 тысяч из них столкнулись с инсультом или инфарктом. Эти результаты специалисты связали с повышенным риском сердечного приступа или кровоизлияния в мозг, который наблюдается у гипертоников в ночное время.
Утверждается, что при увеличении систолического артериального давления на 20 миллиметров ртутного столба в ночной период, наблюдается существенное повышение риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, следствиями которых становятся инфаркты и инсульты, часто ведущие к летальному исходу.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:15