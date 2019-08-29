Американка обиделась на возлюбленного из-за «жалкого» обручального кольца
Американская невеста обиделась на своего возлюбленного и решила публично раскритиковать его из-за «плохого», по её мнению, обручального кольца. Соответствующая публикация появилась на сайте Reddit, и многие пользователи прокомментировали данную ситуацию.
Часть пользователей поддержали жительницу США, другие же, напротив, стали обвинять её в корыстности. По словам невесты, она встречалась со своим молодым человеком чуть более 8 лет, а последние 3 года ушли на подготовку к свадьбе. Весь этот период мужчина копил на предсвадебный подарок своей девушке, и в итоге подарил кольцо с тонким золотым ободком и маленьким бриллиантом.
Как правило, автора поста поддерживали девушки, а её жениха – мужчины. Представительницы прекрасного пола аргументировали свое мнение тем, что возлюбленный девушки выбрал слишком бюджетный вариант. Мужчины же считают, что кольцо не так важно, как тот, кто его преподнес.
Часть пользователей поддержали жительницу США, другие же, напротив, стали обвинять её в корыстности. По словам невесты, она встречалась со своим молодым человеком чуть более 8 лет, а последние 3 года ушли на подготовку к свадьбе. Весь этот период мужчина копил на предсвадебный подарок своей девушке, и в итоге подарил кольцо с тонким золотым ободком и маленьким бриллиантом.
Как правило, автора поста поддерживали девушки, а её жениха – мужчины. Представительницы прекрасного пола аргументировали свое мнение тем, что возлюбленный девушки выбрал слишком бюджетный вариант. Мужчины же считают, что кольцо не так важно, как тот, кто его преподнес.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:48