Американка обиделась на возлюбленного из-за «жалкого» обручального кольца





Часть пользователей поддержали жительницу США, другие же, напротив, стали обвинять её в корыстности. По словам невесты, она встречалась со своим молодым человеком чуть более 8 лет, а последние 3 года ушли на подготовку к свадьбе. Весь этот период мужчина копил на предсвадебный подарок своей девушке, и в итоге подарил кольцо с тонким золотым ободком и маленьким бриллиантом.Как правило, автора поста поддерживали девушки, а её жениха – мужчины. Представительницы прекрасного пола аргументировали свое мнение тем, что возлюбленный девушки выбрал слишком бюджетный вариант. Мужчины же считают, что кольцо не так важно, как тот, кто его преподнес.